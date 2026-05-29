淡路ファームパーク イングランドの丘（兵庫県南あわじ市）に、雌のコアラ1頭が仲間入りした。今月中旬から一般公開が始まっており、早くも人気を集めている。コアラの「こまち」画像提供：淡路ファームパーク イングランドの丘仲間入りしたのは、北方系の雌のコアラ「こまち（9歳）」で、2017年4月に名古屋市東山動植物園で生まれた。その後、多摩動物公園（東京）に移り、今回「お見合い」のため、同園にやってきた。約3週