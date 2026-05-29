生成AIブームを背景に、AI関連株への注目が続いている。特に米半導体大手エヌビディア（NVIDIA）の株価上昇は象徴的で、新NISAをきっかけに投資を始めた層の間でも、AI関連への関心は強い。【こちらも】インデックス投資は本当に分散かAI相場が変えた新NISAの資産構造一方、株式市場ではすでに「半導体の次」を意識した動きも広がりつつある。今後のAI投資では、電力やインフラ関連株にも目を向けたい。その理由は、AI普及