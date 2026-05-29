イオンリテールは、東京都の「旧ダイエー西台店」を「イオンスタイル西台」（板橋区蓮根）、「旧ダイエー武蔵村山店」を「イオンスタイル武蔵村山南」（武蔵村山市伊奈平）に転換して、6月にオープンする。イオングループの組織改革により、ダイエーを近畿地方の食品スーパー中核会社としたのに伴う転換で、地域の暮らしを支える店舗として再スタートする。【こちらも】「ダイエー」の屋号が首都圏で消滅へ、社名は光洋と経営統