【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】ビートルズがまさに「4人はアイドル」だった時代の最終章アルバム『パスト・マスターズvol.1』（1988年3月7日発売）?◇◇◇■『サンキュー・ガール』『パスト・マスターズvol.1』もいよいよあと4曲。ということは、本連載の「初期ビートルズ編」も今日でおしまい。長かったような短かったような。『サンキュー・ガール』は『フロム・ミー・トゥ・ユー』のシングルB面