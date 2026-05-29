塩貝健人は本大会での活躍を見据える森保一監督率いる日本代表が5月29日、千葉県内で北中米ワールドカップ（W杯）と31日のアイスランド戦に向けてトレーニングを行った。久保建英や田中碧ら10選手が合流したなか、初のW杯に挑むことになった塩貝健人が本大会への決意を語った。ここからがスタートだ。今冬、塩貝はオランダのNECナイメヘンからドイツのヴォルフスブルクへ移籍した。それはすべて「W杯のため」。より高いレベ