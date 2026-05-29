「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ」の中務裕太が２９日、東京・ＥＸＰＧＳＴＵＤＩＯＴＯＫＹＯでスマートフォン向けアプリ「ＡＩＤＡＮＣＥＳｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙＳｏｆｔＢａｎｋ」ローンチ記念イベントに、「ＢＡＬＬＩＳＴＩＫＢＯＹＺ」の奥田力也と登場した。ＬＤＨとソフトバンクの共同開発で、撮影したダンス動画を生成ＡＩが分析し、ダンスの上達を支援するもの。中務は「教育の現場ではダンスが必修になって