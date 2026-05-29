◆第９３回日本ダービー（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝２９日、栗東トレセン右第１指骨剥離（はくり）骨折からの復帰初戦に臨むジャスティンビスタ（牡３歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）は、フラットワークを行ってから坂路へ向かい、軽快な脚取りを見せた。吉岡調教師は「調教でできることは全部やりました。休み明けは休み明けですが、近隣の牧場でもしっかり乗っているので」と満足げな表