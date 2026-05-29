フジテレビ系で土曜プレミアム「１分トークの祭典ＴＨＥトークワン」（土曜・午後９時）が６月６日に放送されることが２９日、わかった。番組は、お笑いコンビの「オードリー」（若林正恭、春日俊彰）と「チョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）がＭＣ初タッグで送る“制限時間１分”の超絶テンポのトークショー。「１分後に大物に噛みつきます」「１分後に土下座します」「１分後、理不尽なことを言います」「１分後、社