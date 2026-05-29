第９３回日本ダービーは５月３１日、東京競馬場で１８頭が世代の頂点を競います。スポーツ紙・夕刊紙８紙の特別企画で、スポーツ報知の競馬記者が熱く語ったのは、“初めてのダービー”。あなたと同じダービー馬を推す同世代の記者はいますか？第４回はレイデオロ世代の坂本達洋記者の登場です。あれほど短時間で気持ちが揺れ動いた取材はなかった。レース直後に検量室へ向かう間、心が高揚感と中途半端な悔しさに包まれて