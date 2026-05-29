プロボクシングＷＢＣ世界バンタム級１位、ＷＢＡ＆ＷＢＯ同級２位、ＩＢＦ同級４位の那須川天心（２７）＝帝拳＝ら帝拳ジム所属の４選手が２９日、千葉・成田市でトレーニングキャンプをスタートした。那須川のほか、ＷＢＣ世界ライトフライ級王者・岩田翔吉（３０）、ＷＢＡ世界ミニマム級王者・松本流星（２８）、ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界スーパーフライ級１位、ＷＢＡ同級２位、ＩＢＦ同級８位の坪井智也（３０）が参加。来月上