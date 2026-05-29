お笑いコンビ・オードリーとチョコレートプラネットがMC初タッグを結成する、フジテレビ系バラエティー『1分トークの祭典THEトークワン』が6月6日放送される（後9：00）。【写真】カッコいい！オードリー＆チョコプラがそろってポーズ同番組は“制限時間1分”の超絶テンポのトークショー。「1分後に大物に噛みつきます」「1分後に土下座します」「1分後、理不尽なことを言います」「1分後、社会を斬ります」「1分後、私をかわ