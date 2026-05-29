2021年にBMSGからデビューし、着実にキャリアを重ねながら多方面から注目を集めてきたAile The Shota。2月にリリースした2ndアルバム『REAL POP 2』を携え、3月よりスタートした自身最大規模となる全国11都市ツアー『Aile The Shota Oneman Tour 2026 “キセキセツ”』が、28日の東京・Zepp DiverCity公演をもってツアーファイナルを迎えた。【ライブ写真たくさん】『Aile The Shota Oneman Tour 2026 “キセキセツ”』ファイナ