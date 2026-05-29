マウスコンピューターのダイレクトショップ限定セール「ゲーミング祭」がきょう29日（金）より始まった。全国のダイレクトショップおよびG-Tune : Garage大阪にて、ゲーミングPCや関連製品を期間限定の特別価格で展開し、開催期間は6月25日（木）閉店時間までとなる。【写真】セールの注目、お得モデルは…？今回の「ゲーミング祭」では、薄型ノートからデスクトップまで、ゲーム用途に特化した高性能モデルを中心にラインアッ