結婚相談所「Presia（プレシア）」による20代から30代の婚活・恋活中の女性を対象にした意識調査で、「交際経験ゼロの男性が結婚対象になる」と答えた人が78.8%という圧倒的な割合となった。【映像】バキ童・ぐんぴぃ、伝説の街頭インタビューニュース番組『わたしとニュース』では、かつて街頭インタビューをきっかけにネット上で話題となり、昨年彼女ができたことを報告したお笑いコンビ・春とヒコーキのぐんぴぃの話を交え