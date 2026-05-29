２９日午前１１時５分頃、兵庫県姫路市の市立白鷺（はくろ）小中学校で、「理科の実験中に煙を吸った」などと１１９番があった。体調不良を訴えた８年生（中学２年生）の男女２０人が救急搬送された。うち２人は入院したが、全員軽症という。県警や消防が詳しい状況を調べている。姫路市教育委員会によると、午前１０時３０分頃、男性教諭が理科室で、砂糖と塩素酸カリウムに硫酸を加えて炎色反応を見る実験をした際に煙が発生