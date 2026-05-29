お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が、28日放送のBS朝日「ケンコバのほろ酔いビジホ泊全国版」（木曜後10・00）に出演。人気芸人らの飲食店でのエピソードを振り返った。今回は「博多華丸さんとほろ酔いになる1時間SP」として、「博多華丸・大吉」の博多華丸をゲストに迎え、千葉県船橋市の焼肉店を訪れた。卓上コンロで肉を焼きながら、ケンコバが「まだギリギリ鉄板を変えなくていいぐらい」と様子をうかがっている