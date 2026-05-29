黄川田仁志こども政策担当大臣の29日の記者会見で、巨人の阿部慎之助前監督の暴力をめぐり、児童相談所に通報した長女がSNSで誹謗中傷を受けていることについての質問が出た。【映像】「阿部前監督の長女に誹謗中傷」について質問（実際の様子）記者が「巨人の阿部慎之助前監督が長女に暴力をふるった事件で、SNSでは児童相談所に通報した長女に対して、そうするべきでなかったという誹謗中傷や、親から子供への暴力を家庭内の