モトヤは、フィンランド発の炭酸水メーカー『mysoda Ruby 2』のMakuake先行販売を、5月29日10時より開始した。日本では初の本格展開となる。 【画像あり】北欧デザインのオシャレさとゴミを減らせる利便性を担保 mysodaは、フィンランドで生まれた炭酸水メーカーのブランド。『mysoda Ruby 2』は、キッチンやダイニングに置いても生活感が出にくいシンプルな佇まいが特徴で、機能性だけでなくインテ