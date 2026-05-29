ドウシシャは、キッチンブランド『CORELLE（コレール）』を取り扱うコレールブランズと共同開発した「CORELLE IH 炊飯器」を、5月下旬よりドウシシャ公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や通販サイト、キッチン雑貨専門店などで順次販売することを発表した。あわせて、老舗名門店「日本橋 ゆかり」三代目料理長の野永喜三夫氏がアンバサダーに就任することも発表された。 【画像あり】アンバサダ