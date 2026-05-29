父親の遺体を金沢市内の自宅に放置したとして、死体遺棄の罪に問われた女に対し、金沢地方裁判所は29日、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。死体遺棄の罪に問われたのは、金沢市の60歳で無職の女性被告です。判決によりますと、被告は2025年11月、同居する父親が死亡したにもかかわらず、およそ3か月にわたって金沢市内の自宅に遺体を放置し、遺棄しました。29日の判決で金沢地裁の伊藤大介裁判官は、「動機として、葬祭費