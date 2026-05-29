配信作品数、業界最大級のU-NEXT（ユーネクスト）で、2026年6月に配信開始となる海外ドラマと洋画を一挙にご紹介！まずドラマでは、『ゲーム・オブ・スローンズ』の200年前を描く前日譚『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』のシーズン3が6月22日（月）より独占配信。さらに、もうすぐ開幕するサッカーワールドカップにピッタリのドラマ『ディア・イングランド／逆境からのキックオフ』や、人気シリーズの最終章となる『ヴェラ〜信念の女