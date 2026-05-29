石川県内最大規模の公募展として知られる「現代美術展」の巡回展が、3年ぶりに七尾市で始まりました。現代美術展は今年で82回目の開催となり、県七尾美術館での開催は能登半島地震が発生する前の2023年以来となります。会場には人間国宝をはじめ、能登にゆかりのある作家たちの作品を中心に、日本画や工芸など6つの部門で198点の秀作が並びます。能登の祭りや日常風景、復興への願い込めた作品が数多く展示される今回は活気ある能