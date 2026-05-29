4年前のカタール大会で、FIFAに対する抗議行動を見せたドイツ代表イレブン(C)Getty Images4年前にチームの“崩壊”を招いた状況はもう生まない。今夏のワールドカップ（W杯）で5度目の世界制覇を目指すドイツ代表は、確固たる意志を持って大会に臨もうとしている。【動画】鮮烈カウンターでイングランドから先制！三笘薫がウェンブリーを沸かせた会心のゴールの映像覚悟の表れとも言えるのが、チーム統制だ。ニュースサイト『T