美術オンチの刑事アントワーヌと美術史家フロランスがタッグを組んで、歴史的美術品に関連した事件を解決していくフランス発の大人気ミステリー『アート・オブ・クライム 美術犯罪捜査班』シーズン7〜9が、7月19日（日）15：30よりミステリーチャンネルにて独占日本初放送！最終章となるシーズン9を含む、全9シーズン（全40話）が一挙放送となる。 ベルサイユ宮殿でマリー・アントワネットゆかりの殺人発生！？アン