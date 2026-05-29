ミランがマウリシオ・ポチェッティーノ監督の招へいを検討しているようだ。28日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。今シーズンのセリエAで長く2位以内を守っていたものの、最終盤の急失速によってチャンピオンズリーグ（CL）出場権を失ったミラン。不本意な結果を受け、クラブは「シーズンは紛れもない失敗に終わった。サッカー運営の全面的な再編を行う時だ」と総括した上で、マッシミリアーノ・アッレグリ監督、ジョル