日本代表MF久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）が29日、メディア対応を行った。FIFAワールドカップ2026に向けた、国内での事前合宿に励んでいる日本代表。大ケガにより選考から外れた南野拓実（モナコ／フランス）の『8』を継承した久保にとっては、前回よりも背負うものが大きくなって、自身2度目の本大会に帰ってきた。そんな久保は、『8』を引き継いだ思いについて「僕としては、基本的には何番でも良いかなと思って