俳優のイ・ジュヨンが主演する韓国ドラマ『断罪』（全8話）が、きょう29日より動画配信サービス「U-NEXT」で独占配信を開始した。【場面ショット】復讐を誓って犯人のアジトへ潜入するイ・ジュヨン同作は、フィッシング詐欺によって家族も夢もすべて失った無名俳優が、ディープフェイク技術を駆使し巨大なボイスフィッシング組織にひとり潜入する、サスペンス＆ミステリー復讐劇。『梨泰院クラス』に出演したイ・ジュヨンが