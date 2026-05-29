日本代表のGK鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／イタリア）が、自身初となるFIFAワールドカップ2026に向けた意気込みを語った。31日に行われるキリンチャレンジカップ2026のアイスランド代表戦を終えると、事前キャンプ地のメキシコへと旅立つ日本代表。初戦までは約2週間という中で、アイスランド戦には参加しない鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）を除く全員が集合した。メンバー発表は自宅でチェックしていたとい