３児の母のタレント・小倉優子（４２）が、フリフリのドレス姿を公開した。小倉は２９日までに自身のインスタグラムを更新「昨日の放送の『有吉の壁』にマジカルラブリーさんと出演させていただきました」と記し、ドレスを着て、お笑いコンビ「マジカルラブリー」と並んだショットをアップ。「『ヒルナンデス！』で毎週お会いするマジラブさん村上さんも野田さんもとにかく優しい！！語彙量のない私の言葉を通訳してくれ