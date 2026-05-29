津久井やまゆり園の「鎮魂のモニュメント」＝2025年7月、相模原市2016年に相模原市の知的障害者施設「津久井やまゆり園」で入所者ら45人が殺傷された事件から7月で10年となるのを受け、神奈川県は29日、発生日前日の7月25日に相模原市内で追悼式を開くと発表した。県などが主催し、関係者が出席する。黒岩祐治知事は会見で「このような事件が二度と繰り返されないように、共生社会の実現を目指して全力で取り組む」と述べた。