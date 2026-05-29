日本代表MF堂安律（フランクフルト／ドイツ）が、「10番」を背負って臨むFIFAワールドカップ2026への思いを口にした。ワールドカップ前の壮行試合となるアイスランド代表とのキリンチャレンジカップ2026に向けて調整を進める日本代表。31日の試合を終えると、決戦の地である北中米へと旅立ち、いよいよ「最高の景色」を目指す冒険が幕を開ける。4年前の前回大会、ドイツ戦とスペイン戦でネットを揺らし、“死の組”突破とラ