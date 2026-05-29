Ｇ１・７勝馬キタサンブラックの半弟になるシュガークン（牡５歳、栗東・清水久詞厩舎、父ドゥラメンテ）は次戦の宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）で吉村誠之助騎手＝栗東・清水久詞厩舎＝が騎乗することになった。兄の主戦でもあり、今まで全戦で手綱を執ってきた武豊騎手＝栗東・フリー＝がメイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）に騎乗するため。清水久調教師が５月２