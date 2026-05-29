国際ボクシング連盟（IBF）フライ級王者の矢吹正道（緑）が29日、2度目の防衛戦（6月6日・愛知県国際展示場）へ向けた練習を名古屋市内の所属ジムで公開した。挑戦者で同級3位のレネ・カリスト（メキシコ）を「くせ者で変則タイプ」と分析し「（理想は）後半にKO。慎重に相手を見ながら闘いたい」と展開を思い描いた。タイの世界ランカーと4ラウンドのスパーリングを公開し、軽快な動きを披露した。今回の試合に向けては計120