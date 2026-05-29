死海では水位が低下し塩分濃度が高まった結果、結晶化した塩で彫刻がつくりだされている/Laura Paddison/CNN via CNN Newsource死海（CNN）死海はイスラエルとヨルダン、パレスチナ自治区の境界にまたがる塩湖。湖面の海抜はマイナス約430メートルと、地球上で最も低い。含まれる塩分は世界屈指の濃度で、通常の海水に比べると10倍近い。そのため水の密度が非常に高く、何もしなくても体が水面に浮く。その湖が今、死に向かいつつ