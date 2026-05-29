立憲民主党の斎藤嘉隆国対委員長は29日、記者団の取材に応じ、中道改革連合の小川淳也代表が、公明党も含めた3党合流をめぐる立憲民主党の姿勢を「かなり腰が引けている」と発言し、その後「控えるべき表現だった」と陳謝したことについて「3党間で深い協議をしていかなくてはいけない局面。発言に留意してほしい」と述べた。その上で、発言が3党合流の行方に「結果として水を差してしまうことにもなりかねない。皆さんに見えない