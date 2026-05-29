2度目の日本代表招集となったFW塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）が、自身初となるワールドカップに向けた活動についてコメントした。続々と選手が合流している日本代表。31日に行われるキリンチャレンジカップ2026のアイスランド代表戦に向けた調整が行われている中、塩貝もチームに合流した。日本代表には3月に初招集を受け、出場は1試合のみ。それでも所属クラブでの活躍を受けて、FIFAワールドカップ2026に向けた日