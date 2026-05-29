その長打力でホワイトソックスの躍進をリードする村上宗隆photo by Getty Images前編：村上宗隆とホワイトソックスの躍進村上宗隆が本塁打を量産し、前評判の低かったシカゴ・ホワイトソックスを牽引している。過去20シーズンのうち13回の負け越しを記録していた古豪は、どのような背景のなかで村上を獲得したのか。また、現在の活躍を受け、明るい未来が見え始めたチームにとって、村上の存在価値はどのように変化しているのか