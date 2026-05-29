タカラトミーアーツは、「ガチャ」シリーズから「サンリオキャラクターズ よつばのクローバーマスコット」を2026年5月（5月26日週発売）より発売する。全5種で価格は300円。2026年5月（5月26日週発売）発売「サンリオキャラクターズ よつばのクローバーマスコット」(全5種・300円)「サンリオキャラクターズ よつばのクローバーマスコット」は、よつばのクローバーをギュッと抱えた、サンリオキャラクターズのハッピーなフィギアマ