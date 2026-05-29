５月19日のデビュー戦から鮮烈なインパクトを残し、一躍注目の的となった阪神のドラフト１位ルーキー・立石正広。その活躍に驚きの声をあげる野球関係者も少なくない。では、立石の打撃は何がすぐれているのか。そして、今後プロの世界で待ち受ける"壁"をどう乗り越えていくべきなのか。これまで数々の名選手を育ててきた伊勢孝夫氏が、立石の打撃技術、今後の課題について語った。阪神のドラフト１位ルーキー・立石正広photo