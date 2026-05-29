タカラトミーアーツは、「ガチャ」シリーズから「ポケモン 30周年 メタルチャームマスコット 〜カントー、ジョウト、ホウエン〜」を2026年5月（5月25日週発売）より発売する。全7種で価格は300円。2026年5月（5月25日週発売）発売「ポケモン 30周年 メタルチャームマスコット 〜カントー、ジョウト、ホウエン〜」(全7種・300円)「ポケモン 30周年 メタルチャームマスコット 〜カントー、ジョウト、ホウエン〜」は、2026年2月27日で