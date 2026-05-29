バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「ぷちきゅあ めじるしアクセサリー 〜Heart Collection〜」を2026年5月 第5週 より発売する。全6種で価格は300円。2026年5月 第5週 発売「ぷちきゅあ めじるしアクセサリー 〜Heart Collection〜」(全6種・300円)「ぷちきゅあ めじるしアクセサリー 〜Heart Collection〜」は、『プリキュア』のちいさななかまたち「ぷちきゅあ」がめじるしアクセサリーになったアイテム。クリアカラーのハ