タカラトミーアーツは、「ガチャ」シリーズから「ハローキティ スタイルアップフィギュアコレクション」を2026年5月（5月26日週発売）より発売する。全4種で価格は300円。2026年5月（5月26日週発売）発売「ハローキティ スタイルアップフィギュアコレクション」(全4種・300円)「ハローキティ スタイルアップフィギュアコレクション」は、スタイルアップした「ハローキティ」のフィギュア。ポージングやコーディネートはガチャオリ