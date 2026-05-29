スモーキーを極めた4枚肉「スモークハウス ザ・ワンパウンダー」バーガーキング®2026年の“ワンパウンダーシリーズ”第2弾は、スモーキー感にこだわった「スモークハウス ザ・ワンパウンダー」です。ビーフパティが4枚入っているワンパウンダーシリーズの食べ応えはそのままに、「特製スモークベーコンソース」によるコク深くスモーキーな味わいがプラスされています。お肉感120％で食べ応えガッツリ！詳しいを実食レポ 「ス