【フローレンス 奇怪・とろろもち Ver.】 2027年3月 発売予定 価格：25,960円 海外のホビーメーカー「Calbone」は、フィギュア「フローレンス 奇怪・とろろもち Ver.」を2027年3月に発売する。価格は25,960円。 本製品は、ゲーム「ドールズフロントライン2：エクシリウム」より、刺激と快感を追い求める医療人形「フローレン