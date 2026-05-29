【figma 早瀬ユウカ】 2027年1月 再販予定 価格：9,900円 マックスファクトリーは、アクションフィギュア「figma 早瀬ユウカ」を2027年1月に再販する。価格は9,900円。 本商品は「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」より「早瀬ユウカ」をfigmaシリーズで立体化したもの。パーカーを羽織った制服スタイルが再現され、ベルトやヘイロー