◇プロ野球セ・パ交流戦西武−DeNA（29日、ベルーナドーム）西武は29日からDeNAと本拠地・ベルーナドームで3連戦が始まり、桑原将志選手が意気込みを語りました。桑原選手は昨季オフシーズンFAでDeNAから西武に加入。今季はケガで一時チームを離れていましたが、ここまで打率.303と活躍しています。この日、試合前練習を終えた桑原選手は古巣との試合に向けて「少しは高ぶるものはありますけど、相手がどこであっても、目の前の