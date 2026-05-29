赤字が続く名鉄広見線の新可児から御嵩駅の区間について、地元の自治体が存続に向けた協議を打ち切り、近く廃線になる見込みです。名鉄広見線の新可児駅から御嵩駅の区間をめぐり、沿線の岐阜県御嵩町と可児市、八百津町は、車両や線路の維持費用を自治体が負担する「みなし上下分離方式」で存続させることを目指し、名鉄と協議していました。自治体側は5月29日、今後も利用者の増加が見込めず、近年の物価高騰や人件費の上