福岡・古賀市の九州自動車道古賀サービスエリア近くの下り線でトラックや車など7台が絡む事故があり、男女合わせて3人が病院に搬送されました。29日午後1時過ぎ、古賀市の九州自動車道・古賀サービスエリア近くの下り線で、「車5〜6台の玉突き事故」との通報がありました。警察などによりますと、トラックや普通乗用車など合わせて7台が関係する玉突き事故が起きたということです。この事故で男女合わせて3人が病院に搬送され、う