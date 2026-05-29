バレーボール女子日本代表は29日、ネーションズリーグ（VNL）の予選ラウンド第1週が行われるカナダに向け、成田空港から出発した。ネーションズリーグ勝負の日本ラウンドは“大阪”に決定 ！ 女子は7月8日、男子は7月15日からスタート昨年に引き続き、主将を務める石川真佑（26）は「まず今年のVNLは自分たちでメダル獲得、優勝するっていうところを目標にしてるので、そこにしっかり全員が準備をしていきたいなと思います」と意