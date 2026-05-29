梅雨や台風のシーズンを前に、名古屋市天白区で29日、洪水に備えた訓練が行われました。天白区の植田水処理センターで行われた訓練は、雨水を川に流すためのポンプが停電で起動しなくなり、非常用の発電機も故障したという想定で行われました。職員はポンプのエンジンを手動で起動し、施設が浸水しないように止水板を設置する手順を確認しました。植田水処理センターの担当者：「この雨水ポンプは、街が浸